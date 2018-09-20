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İsrail askerleri Filistinli aileyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 3 kişilik Filistinli aileyi gözaltına aldı.

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İsrail askerleri Filistinli aileyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Halil kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Cemal Kerame isimli Filistinli ile eşi Hena ve oğlu Cemil'i gözaltına aldı

Tanıklar ayrıca, askerlerin Filistinli aileye ait evde arama yaptığı ve eşyaları kırıp döktüğü bilgisini verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 6 bin Filistinli var.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin
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