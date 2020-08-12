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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Fırat Kalkanı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendiği bildirildi.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:26
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