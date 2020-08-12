Haber Giriş: Kaynak: AA
Yemen'de sel nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'de şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.
Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle son 3 haftada hükümet kontrolünde bulunan bölgelerde 40 kişi yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin 3'te 2'sinin ülkenin doğusundaki Marib kentinden olduğu ve sel nedeniyle yaralananların da bulunduğu aktarıldı.
Husiler de yaptıkları açıklamalarla başkent Sana'da sel nedeniyle 134 kişinin öldüğünü, 124 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Altyapının yetersiz olduğu Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor.
Etiketler: yemen'de selSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:23
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