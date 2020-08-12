Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, Suriye'den gelen yolcularda COVID-19 tespit edilmesi üzerine sınır kapısını yarından itibaren 1 hafta süreyle kapatılması kararı aldığı belirtildi.

Haberde, konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Ürdün ile Suriye arasındaki 2 kapıdan biri olan Cabir-Nasib Sınır Kapısı, iki ülke arasındaki ticari sirkülasyon için can damarı olarak addediliyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine karşı çatışan muhaliflerin 2015'te sınırda kontrolü sağlamaları üzerine kapanan kapı, Ekim 2018'de yeniden açılmıştı.