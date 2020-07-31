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Fırat Kalkanı bölgesinde 1 DEAŞ'lı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Fırat Kalkanı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 1 terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 16:40
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