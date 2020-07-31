Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı
[Fotoğraf: NASA]
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars araştırmaları için dün fırlatılan uzay aracı Persevere’in çektiği Salda Gölü fotoğrafını paylaştı.
Uzay aracı Persevere’in çektiği Salda Gölü fotoğrafı, NASA Earth hesabından paylaşıldı.
Twitter’da paylaşılan mesajda, "Türkiye’deki Salda Gölü ile Mars’taki Jezero Krateri arasında jeolojik benzerlik bulunuyor" ifalederi kullanıldı.
NASA tarafından dün fırlatılan Persevere uzay aracı, Mars’ta antik yaşamı ve Kızıl Gezegen’e insanlı görevin yollarını araştıracak.
Though located a world away, Lake Salda, #Turkey, has geological similarities to Jezero Crater on #Mars. In fact, researchers even did field work at Lake Salda to prepare for #CountdownToMars and @NASAPersevere. https://t.co/jrKoWrbVwe pic.twitter.com/xB2GGgYfbr— NASA Earth (@NASAEarth) July 30, 2020
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