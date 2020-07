Uzay aracı Persevere’in çektiği Salda Gölü fotoğrafı, NASA Earth hesabından paylaşıldı.

Twitter’da paylaşılan mesajda, "Türkiye’deki Salda Gölü ile Mars’taki Jezero Krateri arasında jeolojik benzerlik bulunuyor" ifalederi kullanıldı.

NASA tarafından dün fırlatılan Persevere uzay aracı, Mars’ta antik yaşamı ve Kızıl Gezegen’e insanlı görevin yollarını araştıracak.

Though located a world away, Lake Salda, #Turkey, has geological similarities to Jezero Crater on #Mars. In fact, researchers even did field work at Lake Salda to prepare for #CountdownToMars and @NASAPersevere. https://t.co/jrKoWrbVwe pic.twitter.com/xB2GGgYfbr