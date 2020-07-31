İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni kararları, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Koronavirüs vaka sayısının 17 bini aştıgı İngiltere'de ikinci dalga korkusunun hızla yükseldiğini söyleyen Johnson, Kuzey İngiltere'de bazı kısıtlamalara geri dönüleceğini duyurdu.

Normalleşme adımları iki hafta askıya alındı

Sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını söyleyen Johnson, " 8 Ağustos'tan itibaren maske kullanımı zorunlu olacak. Kuralları ihlal edenlere 100 sterlin para cezası kesilecek" dedi.

"Üzgünüm ancak risk alamayız"

İngiltere'deki kısıtlamaların 2 hafta erteleneceğini açıklayan Johnson, "1 Ağustos'ta İngiltere'de kapalı kalan riskli ortamları yeniden açmayı umuyorduk. Bugün bu değişiklikleri en az iki haftalığına ertelediğimizi üzülerek açıklıyorum. Attığımız adımların birçok insan için gerçek bir darbe olacağını biliyorum. Bunun için gerçekten çok üzgünüm ama riski alamayız." dedi.