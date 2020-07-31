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Güney Asya'da günlük vaka sayısında ikinci rekor
[Fotoğraf: Reuters]
Filipinler'de son 24 saatte 4 bin 63 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam, Güney Asya'da günlük vaka sayısında ikinci rekor olarak kayda geçti.
Filipinler Sağlık Bakanlığı ülkede 4 bin 63 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakasını doğruladı
Rakam, Güneydoğu Asya'da bir günde kaydedilen en fazla ikinci rakam olarak kayda geçti.
Ülkede vaka sayısı 93 bin 354'e, ölü sayısı 2 bin 23'e yükseldi.
Başkent ve birkaç eyalette koronavirüs kısıtlamaları iki hafta daha uzatıldı.
Etiketler: güney asya vaka sayısı rekor Filipinler koronavirüs ölü sayısıSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 13:32
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