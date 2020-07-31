Filipinler Sağlık Bakanlığı ülkede 4 bin 63 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakasını doğruladı

Rakam, Güneydoğu Asya'da bir günde kaydedilen en fazla ikinci rakam olarak kayda geçti.

Ülkede vaka sayısı 93 bin 354'e, ölü sayısı 2 bin 23'e yükseldi.

Başkent ve birkaç eyalette koronavirüs kısıtlamaları iki hafta daha uzatıldı.