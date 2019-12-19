Dünya
Finlandiya'da Kuzey Işıkları'nın görsel şöleni19 Aralık 2019 Perşembe 13:34 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 14:38
Kuzey Işıkları, Finlandiya'nın kuzeyindeki Laponya bölgesine gelen turistlere görsel bir şölen yarattı.
Finlandiya'nın kuzeyindeki Laponya bölgesi, çarşamba gecesinden perşembe sabahına kadar Kuzey Işıkları'nın görsel şölenine ev sahipliği yaptı.
Kuzey Işıkları, bir diğer adıyla Aurora Borealis'i görmeye gelen turistler, kamp ateşi yakarak 9 saatten fazla süren doğa harikasına şahitlik etti.
Işıklar, Dünya atmosferindeki parçacıklar ile güneşten elektrik yüklü parçacıklar arasındaki çarpışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Kaynak: Reuters
Etiketler: laponya kuzey ışıkları Finlandiya