Finlandiya'nın kuzeyindeki Laponya bölgesi, çarşamba gecesinden perşembe sabahına kadar Kuzey Işıkları'nın görsel şölenine ev sahipliği yaptı.

Kuzey Işıkları, bir diğer adıyla Aurora Borealis'i görmeye gelen turistler, kamp ateşi yakarak 9 saatten fazla süren doğa harikasına şahitlik etti.

Işıklar, Dünya atmosferindeki parçacıklar ile güneşten elektrik yüklü parçacıklar arasındaki çarpışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Kaynak: Reuters