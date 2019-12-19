Darbeci Halife Hafter, ilk olarak 4 Nisan'da Trablus'u "48 saat içinde" ele geçirmeleri için birliklerine saldırı emri vermişti, fakat aradan geçen 8 ayda vadettiği hızlı zafere ulaşamadı.

Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı verdi.

Birleşmiş Milletler tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent çevresinde Hafter güçleri ve yabancı müttefiklerini durdurmak için birçok cephede çarpışıyor.

Trablus'un güneyindeki cepheler

Hallatat Cephesi: Başkentin merkezine en yakın cephe Hallatat, Trablus'un 15 kilometre güneyindeki tarımsal proje alanının ortasındaki Hamza Kışlası'nın yakınında yer alıyor.

Hafter güçleri buradan geçerek yerleşim alanlarının bulunduğu Ebu Salim Mahallesi'ne ulaşmaya çalışıyor.

Yermuk Cephesi: Bu cephe, başkentin yine 15 kilometre güneyindeki Selahaddin Mahallesi yakınlarında Hallatat bölgesine paralel biçimde uzanıyor. Yermuk Askeri Kışlası'nı ele geçirmek isteyen Hafter güçleri, Selahaddin bölgesi üzerinden Firnac Mahallesi'ne ilerlemek istiyor.

Ayn Zara Cephesi: Başkent'in 20 kilometre güneyinde geniş bir alana yayılan Ayn Zara bölgesi sert çatışmalara sahne oluyor. Hafter güçleri buradan Trablus'ta faaliyet gösteren tek havalimanı Mitiga'yı içinde bulunduran Suuk el-Cuma bölgesine ulaşmaya çalışıyor.

Vadi er-Rebi Cephesi: Trablus'a 25 kilometre mesafedeki bu bölge Ayn Zara'nın güneyinde yer alıyor. Hafter birlikleri, Ayn Zara'daki milislerinin kuşatılmasını engellemek için bu bölgeyi ellerinde tutmaya çalışıyor.

Zetarna Cephesi: Tecura bölgesinin güneyinde Karabuli bölgesine doğru başkentin 45 kilometre doğusunda yer alıyor. Hafter güçleri, bu bölgeyi ele geçirerek Trablus'a 200 kilometre mesafedeki Misrata kentinden UMH saflarına gelen lojistik hattı kesmeye çalışıyor. Bu bölgenin yakınlarında Hafter mil islerinin ikmal ve harekat merkezi olarak kullandığı Terhune kentine doğru UMH güçleri ilerlemeye çalışıyor.

Eski havalimanı çevresindeki cepheler

Remle Cephesi: Hafter milisleri, başkentin 25 kilometre güneydoğusundaki eski havalimanından stratejik konumdaki Savani Mahallesi'ne doğru ilerlemeye çalışıyor. Eski havalimanının batısındaki Remle bölgesinde, UMH birlikleriyle Hafter milisleri arasında çetin çatışmalar yaşanıyor.

Tavişa Cephesi: UMH güçlerinin hakim olmak için mücadele ettiği bu cephe, eski havalimanının güneybatısında yer alıyor. Hafter milisleri de ell erindeki bu noktadan Trablus'a 40 kilometre mesafedeki Verşafne kentindeki Saidiyye bölgesine ilerlemeye çalışıyor.

Kazirma Cephesi: Eski havalimanının kuzeyinde yer alan bu cephe üzerinden Hafter milisleri, başkente kadar uzanan Havalimanı Yolu'nu kontrol etmek istiyor.

Verşafne eksenindeki çatışmalar

Saidiyye: Aziziye kentinin kuzeyinde kalan bu nokta Verşafne bölgesinin merkezi kabul ediliyor. Hafter milisleri, Trablus ve Aziziye arasındaki bağlantı noktasını ele geçirmek için buraya saldırıyor.

Aziziye: Bu bölgeyi UMH güçleri ellerinde tutuyor. Ancak Hafter milisleri, kuzeydoğudaki Evlad Telis noktasından burayı ele geçirmek için uğraşıyor.

El-Hira: Hafter milisleri Aziziye ve başkentin 100 kilometre güneyindeki Giryan kenti arasındaki bu şehri çatışmaların ardından ele geçirmekte başarısız oldu.

Kaynak: AA