Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Halife Hafter destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Marzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına, cuma gecesi hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

14 çocuk öldürüldü

Marzuk kentindeki devlet hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybeden 9 çocuk ve 1'i hamile 2 kadının cenazelerinin hastaneye getirildiği aktarıldı.

Hafter milisleri sivil yerleşim yerlerine saldırılarını da devam ettiriyor. UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, başkent Trablus'un 30 kilometre güneybatısındaki Es-Suvani bölgesine düzenlenen saldırıda 5 çocuğun hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

BAE'nin yardımları sürüyor

BAE'nin uzun süredir destek verdiği Hafter, Trablus, Misrata ve Sirte gibi kentlerde hava saldırıları ile yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Ancak BAE'nin Hafter'e desteği bitmedi.

Arap medyasında yer alan ve Mısırlı askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre BAE, Hafter'e yeni silah ve mühimmat gönderdi.

Haberlerde, BAE ve Mısır'ın özellikle son zamanlarda UMH karşısında ağır yenilgiler alan Hafter'e desteği artırdığı ve sahada dengeyi sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

BAE'nin Hafter'e gönderdiği yeni silahlar şöyle:

- Gece görüş özelliğine sahip cihazlar

- Zırhlı araçlara karşı etkili omuzdan atılan füze

- Topçu mühimmatı

- Savaş uçakları için hava-hava füzeleri

- Uçaklara karşı etkili füzeler

- Yeni insansız hava araçları (İHA)

Desteğin 4 gün içerisinde Mısır üzerinden Libya'ya ulaştırıldığı ve BAE'li subayların hem lojistik operasyonunu yönetmek hem de İHA'ları kullanmak için Libya topraklarına gittiği iddia edildi.

Silah ve mühimmat dolu kargo uçaklarının Mısır'dan kalktığı ve Hafter'in kamuta merkezi olan Recme'ye indiği de aktarıldı.

Nüfusun çoğu UMH bölgesinde yaşıyor

Halife Hafter ve BAE'nin doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği, Fransa ve Mısır'ın ise destek verdiği saldırılar, Libya'da nüfusun en yoğun olduğu bölgelerde düzenleniyor.

Libya'da harita üzerinde Hafter milislerinin ülke topraklarının çoğunluğunu hakimeiyet altına aldıkları görülse de, kentli nüfus ve yaşanabilir alanların çoğu, UMH'nin kontrol ettiği ülkenin batısında yer alıyor.

Öyle ki, ülkenin en fazla nüfusa sahip kentleri Trablus ve Misrata, UMH kontrolünde.

"İsrail'le ilişkileri nomalleştirebiliriz"

Türkiye ve UMH arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının ardından yeni arayışlara giren Hafter milisleri, İsrail'le ilişkileri normalleştirmek istiyor.

Halife Hafter'e bağlı sözde Dışişleri Bakanı Abdülhadi el-Hac, Paris'te İsrail'in Maariv gazetesine konuştu.

Abdülhadi el-Hac, İsrail'le ilişkilerin normalleştirilebileceğini söyledi. Kendi hükümetlerini Mısır, Fransa, BAE, Rusya ve Suudi Arabistan'ın desteklediğini savunan el-Hac, uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye karşı başlattıkları saldırıyı "terörizmle mücadele" olarak anlattı.

[Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahire'de meslektaşı Sami Şükrü ile görüştü. Fotoğraf: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı]

Öte yandan, Türkiye ile Libya arasında varılan mutabat muhtıralarının ardından Yunanistan ve Mısır da harekete geçti. Yunan Dışişleri Bakanı, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Görüşmelerin ardından, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip tek hükümetin anlaşma yapmaya yetkili olmadığı öne sürüldü.

Libya'ya baskı

Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat muhtıralarına gösterilen tepkiler ve Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme tehdidinin ardından Libya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

#وزير_الخارجية يؤكد في اتصال مع سفير #الاتحاد_الأوروبي أن #ليبيا تتعاون مع كل الدول وفق المصالح المشتركة وما يكفله #القانون_الدولي — وزارة الخارجية الليبية (@MOFALibyaTIP) December 1, 2019

UMH'ye bağlı Dışşileri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı, AB Libya Büyükelçisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'nın ortak çıkarlar çerçevesinde her devletle iş birliği yapabileceğini vurguladı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed, FebruaryChannel, AA, Jerusalem Post