Dünya

Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 21 ölü

02 Aralık 2019 Pazartesi 09:53 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:02

Meksika bir kez daha polis ile uyuşturucu çetelerinin çatışmasına sahne oldu. ABD sınırına yakın bir noktadaki çatışmada 4’ü polis 21 kişi öldü.