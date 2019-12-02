Arnavutluk’ta 26 Kasım’da meydana gelen deprem 51 can alırken 2 binden fazla kişi yaralandı.

Durumu ağır olanların hastanelerde tedavisi sürüyor.

Hayatta kalanların en büyük endişesi ise hastaneden çıktıklarında nereye gidecekleri...

Deprem sırasında canını kurtarmak umuduyla ikinci kattan atlayan 21 yaşındaki Ancela Çuçka, o gece yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

“Uykudan fırladım, insanlar dışarıdaydı, binanın bir tarfı çökmüştü. Şoktaydım, camı açtım ve atladım. Kolumu kırdım, bacağımda çatlaklar var. En ufak bir sarsıntıda tekrarlanacakmış gibi çok korkuyorum”

[Fotoğraf: Reuters]

62 yaşındaki Agron Pekini ise, aldığı ağır darbelere rağmen şanslı olanlardan.

“Depremle uyandım ve eşimle dışarıya koştuk, benim üzerime birşey yığıldı, komşum kaldırdı, sonrasını hatırlamıyorum. Evsiz kaldım, hastaneden çıkınca nereye gideceğimi bilmiyorum”

[Fotoğraf: Reuters]

Bir diğer depremzede Şerife Peqini ise Türkiye'nin yardımlarına minnettar:

"Arnavutluk’a yardım ulaştıran ilk ülke olan Türkiye, depremzedeler için 500 konut yapacak. Şu anda en büyük ihtiyacımız ev, yalnızız ve son günlerimizi yaşayacağız. Bizim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ediyorum. Tanrı sizi korusun.”

Kaynak: TRT Haber