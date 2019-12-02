Dünya
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü02 Aralık 2019 Pazartesi 08:58 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:02
ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçak düştü, kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Teksas'ta Houston kentinden yine eyaletteki Bourne kentine gitmek için havalanan uçağın motor arızası nedeniyle Teksas Uluslararası Hava Limanı'na yönlendirildiği açıklandı.
Ancak uçak inişe geçtiği sırada havalimanının batısında yer alan ticari bölgeye düştü ve içindeki 3 kişi öldü.
Dün de Güney Dakota eyaletinde yine küçük bir uçak düşmüş, uçaktaki 12 kişiden 9'u hayatını kaybetmişti.
Ölenler arasında pilotun da bulunduğu belirtilmiş, kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapılmamıştı.
Kaynak: TRT Haber
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