Türkiye ile Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan mutabakat muhtıraları, Halifer Hafter destekçisi ülkeleri rahatsız etti.

Mutabakat muhtıralarının imzalanmasının akabinde birbiri ardına açıklama yapan ülkeler, UMH’nin anlaşma imzalamaya yetkili olmadığını öne sürdü.

Ancak gerçek böyle değil.

Zira Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan tek hükümet UMH.

Peki, Halife Hafter milislerine uzun süredir destek veren Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Fransa mutabakat muhtıraları için ne dedi?

Yunanistan

Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı mutabakat muhtıralarına ilk tepki Yunanistan’dan geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, konuyu NATO toplantısında gündeme getireceğini ve destek isteyeceğini söyledi.

Daha sonra ise Atina yönetimi, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.

Büyükelçi'ye Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtıralarını teslim etmemesi halinde istenmeyen kişi ilan edileceği ve sınır dışı edileceği söylendi.

Mısır

Mutabakat muhtıralarının imzalanmasının ilan edilmesinin ardından harekete geçen Mısır, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nı Kahire’de ağırladı.

Mısır Dışişleri de iki bakanın mutabakat muhtıralarını ve Libya’yı görüştüğünü ifade ederek, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac’ın anlaşmayı imzalamaya yetkili olmadığını savundu.

İsrail

Türkiye ile UMH arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat, İsrail yönetiminde de rahatsızlığa neden oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı son adımların İsrail tarafından "endişeyle takip edildiğini" belirtti.

