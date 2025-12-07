Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 07.12.2025 10:40

Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 47 tutuklama

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda şüphelilerden 47'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 47 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Erzurum'da 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları, Sakarya'da ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 47'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yerlikaya operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."  

ETİKETLER
Suç Örgütü Ali Yerlikaya Silah Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Gaziantep'te 3 tır çarpıştı
11:44
Ağrı'da sağlık ekipleri zorlu kış mesaisine hazır
11:18
Uzlaştırmayla 2 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu
11:11
Gayrimenkulde yeni dönem: Yapay zeka teknolojisi hız kazanıyor
11:00
Emine Erdoğan'dan TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi paylaşımı
10:47
"Halk Elinde Islah Projeleri"ne 2,7 milyar lira destek sağlandı
Şeb-i Arus törenleri başlıyor
Şeb-i Arus törenleri başlıyor
FOTO FOKUS
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürttü
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ