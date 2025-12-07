İstanbul'u sağanak vurdu: Rögarlar taştı, araçlar mahsur kaldı

İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Üsküdar Çengelköy'de tıkanan rögar nedeniyle bir yolu su bastı.

Bazı sürücüler güçlükle su birikintisinden geçerken, bazı sürücüler ise yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Otomobil su birikintisinde mahsur kaldı

Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti.

Merkez Mahallesi'nde ise su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil arıza yaptı.

Sürücü araçtan inmek zorunda kalırken, arıza yapan otomobil çekici yardımıyla götürüldü.

Kuvvetli yağışın özellikle sabah ve öğlen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Valilik açıklama yapmıştı

7 Aralık Pazar günü için uyarı yayınlayan İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı.

Vatandaşların tedbirli olmaları, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmalarını istedi.

Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.