Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, elde edilen verilerin ışığında Güneş’i mercek altına alıyor.

2018’de fırlatılan ve yakıcı sıcaklığa dayanıklı olan uzay aracı Parker, Güneş’e 15 milyon mil mesafeden veri topladı.

Bulgular, bazı sorulara yanıt aramada ipucu olabilecek nitelikte.

Güneş'in atmosferinin, yüzeyine kıyasla neden yüzlerce kat daha sıcak olduğu bu sorulardan biri.

Bilim insanları, uzay aracı Parker sayesinde güneş rüzgarını ilk kez kaynağı üzerinde araştırma fırsatı da buldu.

Araştırmacılara göre, en şaşırtıcı olan bulgulardan biri, Güneş rüzgarının hızında gözlenen ani ve sert yükselişler.

Bilim insanları, Parker’ın topladığı verilerle Güneş’in gizemli perdesini aralamayı hedefliyor.

Bir araba büyüklüğünde olan uzay aracı, Güneş’e dört milyon mil kadar yaklaşacak.

Kaynak: NASA, Guardian, Independent