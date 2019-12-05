Dünya
Nijerya'da korsanlar Yunanistan'a ait tankere saldırdı05 Aralık 2019 Perşembe 14:21 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 14:25
Yunanistan'a ait ham petrol tankerine Nijerya'da korsanlar saldırdı. Hong Kong bandıralı tankerin kaçırılan mürettebatı için kurtarma girişimleri sürüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Yunanistan'a ait petrol tankerindeki 19 kişilik mürettebat kaçırıldı.
3 Aralık'ta gerçekleştirilen saldırının korsanlar tarafından yapıldığı belirtildi.
2 milyon varil petrol taşıyabilen "Nave Constellation" adlı tanker, Yunan nakliye şirketi tarafından işletiliyordu.
Denizcilerin serbest bırakılması için gerekli girişimler sürüyor.
Kaynak: Reuters
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