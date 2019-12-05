Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla bir Filistinliyi ezdiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinli yetkililere ve uluslararası hukuk örgütlerine göre, Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki topraklarda zaman zaman Filistinlilere araçlarıyla " kasten" çarparak, yaralanma veya ölümlerine neden oluyor.

Kaynak: AA