Dünya
Yahudi yerleşimci aracıyla bir Filistinliyi ezdi05 Aralık 2019 Perşembe 13:43 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 13:46
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladı.
[Fotoğraf: AA]
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla bir Filistinliyi ezdiği belirtildi.
Açıklamada, yaralanan Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Filistinli yetkililere ve uluslararası hukuk örgütlerine göre, Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki topraklarda zaman zaman Filistinlilere araçlarıyla " kasten" çarparak, yaralanma veya ölümlerine neden oluyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yahudi yerleşimci israil filistin Batı Şeria el halil