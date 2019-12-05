Hint medyasındaki haberlere göre, Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi (SAFAR) uzmanları, başkent bölgesinde hava kalitesi indeksi değerinin bazı yerlerde 400'ün üzerine çıktığını belirtti.

Son 10 gündür hava kalitesinin görece daha iyi olduğunu belirten uzmanlar, kirlilik seviyesinin birden artmasını, düşük sıcaklıklar, yüksek nem ve sakin rüzgarlara bağladı.

Başkentin yanı sıra Jahangirpuri, Rohini ve Nehru Nagar bölgelerinde de hava kalitesi indeksi 400'ün üzerine çıkarak tehlikeli seviyeye yükseldi.

Hava kirliliğinin ne boyutta olduğunu gösteren hava kalitesi indeksi değerlerinin 0-50 aralığında iyi, 51-100 orta, 101-150 hassas, 151-200 sağlıksız, 201-300 kötü ve 301-500 aralığında tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Yeni Delhi'de, yılın bu dönemlerinde tarımsal faaliyetler için yakılan anızlara ek olarak egzoz dumanları ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar, şehirdeki hava kirliliğinin çok yüksek düzeylere çıkmasına neden oluyor.

Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım'da başkentte eğitime ara verilmiş, öğrencilere maske dağıtılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da bulunuyor.

Kaynak: AA