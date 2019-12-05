Ardern, Associated Press ajansına verdiği mülakatta, ismini kullanmama konusunda kararını sürdürdüğü terör saldırılarını düzenleyen zanlının, duruşma sırasında kendi düşüncelerini yaymaya çalışacağını belirtti.

Buna izin vermemek için elinden geleni yapacağını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda medyasının da duruşma sırasında teröristin düşüncelerine yer vermeme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Ardern, "Saldırıların ardından herkesin duyguları çok yoğundu. Kimsenin hayal kırıklığına uğramaması için elimden geleni yaptım. Devam etmek zorundaydım ve hayatını kaybedenlerin yakınları için çalışmaya devam ettim" dedi.

Saldırının ardından Yeni Zelanda'daki silah yasasını değiştirme konusunda söz verdiğini kaydeden Ardern, bir aydan daha az bir sürede 120 milletvekilinin yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerinin yasaklanmasını öngören yasa lehine oy kullandığını hatırlattı.

Ardern, yasa çerçevesinde şimdiye kadar binlerce silahın polise teslim edildiğini, bunun iyi bir şey olduğunu kaydetti.

Mahkeme 2 Haziran 2020’de görülecek

Christchurch Yüksek Mahkemesi, savcıların 4 Mayıs 2020'de yapılması planlanan duruşmanın ramazan ayına denk gelmesinden dolayı mağdur yakınlarını rahatsız edeceği yönündeki itirazını uygun bulmuş ve duruşmayı 2 Haziran 2020’ye ertelemişti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi yaralamıştı.

Saldırıda Türk vatandaşları Mustafa Boztaş, Zekeriya Tuyan ve Temel Ataçocuğu da yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan yaklaşık 50 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA