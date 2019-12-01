Yunanistan'ın provokatif adımları, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'de Rumların ve uluslararası güçlerin oyunun bozacak mutabakat muhtırasına imza atmasıyla daha da şiddetlendi.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmekle tehdit eden Yunanistan, isyancı Halife Hafter güçleri ile iş birliğinden çekinmiyor.

Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamasına tepki gösteren Yunanistan'ın, darbeci Hafter milisleriyle anlaşma yaptığı iddia edildi.

Ekim ayında Yunan bir firma ile anlaşan Halife Hafter güçlerinin, Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'nin yeniden yapılandırılması için anlaştığı belirtiliyor.

Yunanistan'dan hukuksuz davet

Yunanistan, Tobruk’taki Hafter yanlısı sözde meclisin başkanını son gelişmelerden sonra başkent Atina'ya davet etti.

Atina'nın, sözde meclis başkanıyla, imzalanan anlaşmadan duydukları üzüntüleri paylaşmak istediği belirtiliyor.

Mısır ve Rum kesimiyle de birlikte hareket etmek için kolları sıvayan Yunanistan, Rum kesimi ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefonla görüşen Yunan Dışişleri Bakanı'nı Kahire'ye gönderiyor.

Yunan Dışişleri Bakanı, Kahire'ye gidiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek meslektaşı Sami Şükrü ile iş birliği görüşmeleri yapacak.

Yunan Bakan'ın Kıbrıs Rum kesimini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber