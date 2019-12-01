Meksika'da Coahuila Eyaleti Valisi Miguel Angel Riquelme, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin kamyonlarla Villa Union kasabasında yerel yönetim binalarına saldırdığını ve bunun üzerine federal yetkililerin duruma müdahale ettiğini söyledi.

4'ü polis 21 kişi öldü

Riquelme, güvenlik güçlerinin, sükunetin sağlanması için birkaç gün daha kasabada kalacağını belirtti.

Kuzeydoğu Karteli'nin üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında bir saat süren çatışmada 4'ü polis, 21 kişi öldü.

Bazı belediye işçileri ise hala kayıp.

300 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 40 bin kişi de kayboldu

Sosyal medyada Villa Union belediye binasının kurşunlara hedef olmuş ön cephesi ve yanan araçların videoları yayınlandı.

Meksika'da 2006'da kartellerle yapılan mücadelede şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.

Ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı şimdiden 26 bini buldu.

Kaynak: AA