Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Finlandiya ve İsveç liderlerinden Türkiye açıklaması
Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO müttefikleri olarak Türkiye'nin güvenliğimize taahhüt ettiği gibi biz de Türkiye'nin güvenliğine dair söz vereceğiz. Türkiye'nin tüm endişelerini tartışmaya açığız.
Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.
Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek, "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz." dedi.
İsveç Başbakanı Andersson ise şu açıklamayı yaptı:
"Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz."
Ayrıntılar gelecek...
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