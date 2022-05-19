Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek, "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz." dedi.

İsveç Başbakanı Andersson ise şu açıklamayı yaptı:

"Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz."

Ayrıntılar gelecek...