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Dünya
AA 19.10.2023 15:00

Filistinli yazar Abdullah Al Akkad ve ailesi vefat etti

Filistinli yazar Abdullah Al Akkad, İsrail'n hedef aldığı Gazze'de, Han Yunus'un merkezindeki evine atılan bomba sebebiyle eşi ve çocuklarıyla hayatını kaybetti.

Filistinli yazar Abdullah Al Akkad ve ailesi vefat etti
[Fotograf: AA]

Al Akkad ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yazar ve ailesinin cenaze namazı bilgileri daha sonra açıklanacak.

İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göç etmesi uyarısını reddeden Filistinli yazar, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bugünden sonra yerinden edilme yok. Bedeli ne olursa olsun mahallelerinde kalma sözü veren binlerce Al-Shati ve Al-Jalaa kampı gençliğine selamlar. Onların sloganı Bugünden sonrası göç değil, cihat ve samimi bir niyet var." ifadelerini kullanmıştı.

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