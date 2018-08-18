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Filistinli Sadi Muammer son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin saldırıları sonu şehit olan 26 yaşındaki Filistinli Sadi Muammer son yolculuğuna uğurlandı.

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Filistinli Sadi Muammer son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde dün düzenlenen işgal karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli Sadi Muammer son yolculuğuna uğurlandı.

Muammer, onlarca Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından Refah kentindeki mezarlıkta toprağa verildi.

İsrail askerlerinin, dün düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde Muammer ve 1 Filistinli daha şehit olmuş, 40 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla kişi şehit oldu.

Kaynak :AA

Etiketler: israil, filistin
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