Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 40 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Kerim Ebu Fetayir'in (30), Refah kentinin doğusunda ise Ekrem Muammer'in şehit olduğunu belirtti.

Şehit Ekrem Muammer için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Muammer’in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA