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İran Irak'ın savaş tazminatını ödemesini istedi

İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Hişmetullah Felahetpişe, Irak'ın İran'a savaş tazminatı borcunu ödemesi gerektiğini, buna gücünün yettiğini söyledi.

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İran Irakın savaş tazminatını ödemesini istedi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya açıklamalarda bulunan İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Hişmetullah Felahetpişe, Irak'ın İran'a "savaş tazminatı" ödemesi gerektiği yönündeki iddiayı bir kere daha gündeme taşıdı.

Savaş tazminatının iki ülke arasındaki ilişkilerde "gözardı edilemeyeceğine" dikkat çeken Felahetpişe, Iraklı yetkililerin de bunu kesin olarak reddetmediklerini söyledi. 

Irak'ın İran'dan daha fazla petrol çıkardığını ve sattığını vurgulayan Felahetpişe, "Irak petrolden çok para kazanıyor, yani bize olan tazminat borcunu ödeme gücüne sahip. Hâlihazırda Kuveyt'e olan borcunu uluslararası bir yükümlülük olarak ödüyor" görüşünü paylaştı.

İranlı reformist milletvekili Mahmud Sadıki de geçen hafta Irak'ın İran'a 1,1 trilyon dolar borcu olduğu iddiasını gündeme getirmiş ve "Irak, (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin) 598 sayılı karar gereği İran'a savaştaki zararların tazminatı olarak 1,1 trilyon dolar savaş tazminatı borçlu. Ancak İran hükümeti, Irak halkının içinde bulunduğu şartları düşünerek bunu ertelemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, Irak
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