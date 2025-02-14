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Dünya
AA 14.02.2025 01:55

Filistinli kanser hastası çocuklar tedavi için İtalya'ya götürüldü

İtalya'nın tedavilerini üstlendiği kanser hastası 14 Filistinli çocuk, aileleriyle beraber İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla başkent Roma'ya götürüldü.

Filistinli kanser hastası çocuklar tedavi için İtalya'ya götürüldü
[Fotograf: AA]

İtalya'nın Filistin halkına yönelik insani yardım programı çerçevesinde dün Gazze Şeridi’nden Mısır'a geçirilen kanser hastası 14 çocuk ve aileleri akşam saatlerinde Roma'ya ulaştı.

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait C130 nakliye uçağıyla Roma’nın Ciampino Havalimanı’na gelen Filistinlileri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani karşıladı.

Filistinli çocuklar, İtalya genelindeki farklı hastanelerde tedavi altına alınacak.

Bakan Tajani, havalimanında yaptığı açıklamada, "Bunun ardından umarım daha fazla kişiye yardım edebiliriz. Yeni talepler geldi. Onların acılarını hafifletmek için elimizden geleni ve hatta imkansızı yapacağız." dedi.

Tajani, "Savaşların masum kurbanları olan çocukların çektiği acılardan sonra, Filistin halkının acılarını da hafifletmeye çalışmalıyız. Umuyorum ki ateşkes devam eder." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına da değinen Tajani, "İtalya’nın tutumu değişmedi: İki halk, iki devlet çözümü. Ne Mısır ne de Ürdün bu planı uygulanabilir olarak görüyor" dedi.

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İtalya Filistin Devleti Kanser İsrail'in Gazze Soykırımı
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