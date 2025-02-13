ABD Başkanı Trump, Putin ve Şi ile üçlü zirveye açık olduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik güçlü bir adım attığını ve hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çok verimli görüşmeler yaptığını kaydetti.

Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile üçlü zirve düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya Trump, "Ortam biraz sakinleştiğinde bunu görebiliyorum. Her şeyi yoluna koyduğumuzda, ilk görüşmelerimden birini Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmak istiyorum. Onlara 'askeri bütçelerimizi yarıya indirelim' demek istiyorum ve bunu yapabiliriz." yanıtını verdi.