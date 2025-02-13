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Dünya
AA 13.02.2025 23:13

ABD'de 350 Yahudi din adamı Trump'ın Gazze çıkışına karşı New York Times'a ilan verdi

ABD’de 350 Yahudi din adamı, ulusal düzeyde yayın yapan New York Times (NYT) gazetesine ilan vererek, Başkan Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilere yönelik planına karşı çıktı.

ABD'de 350 Yahudi din adamı Trump'ın Gazze çıkışına karşı New York Times'a ilan verdi
[Fotograf: AFP]

Tam sayfa verilen ilanda, "Trump, tüm Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması çağrısında bulundu. Yahudi halkı etnik temizliğe hayır diyor!" başlığı kullanıldı.

İlanın altında, aralarında bazı Yahudi aktivistlerle birlikte 350 hahamın isimlerine yer verilerek, Trump'ın Filistinlileri Gazze’de zorla yerinden etme planına tepki gösterildi.

ABD Başkanı Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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