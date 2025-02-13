Lübnan: ABD, İsrail'in Lübnan'da 5 noktada kalma niyetini bize bildirdi

Meclis Başkanı Berri, başkent Beyrut'ta Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ile yaptığı ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın da hazır bulunduğu görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Berri, "ABD'li yetkililer bana İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği köylerden 18 Şubat'ta çekileceğini ancak 5 noktada kalmayı sürdüreceğini bildirdiler. Ben de kendi adıma, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam adına bunu kesinlikle reddettiğimizi bildirdim." dedi.

İsrail ordusunun çekilme süresinin uzatılması hakkında konuşmayı reddettiğini söyleyen Berri, çekilmenin uygulanmasını sağlamanın ABD'nin sorumluluğunda olduğunu aksi takdirde mevcut Lübnan hükümetine en büyük darbeyi vurmuş olacağını dile getirdi.

İşgalin devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerin göstereceğini söyleyen Berri, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki görevini tamamen yerine getirdiğini ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da dün yayınlanan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde 5 yeni askeri nokta kurmaya başladığı belirtilmişti.

Haberde, ABD yönetiminin de Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken tarih yaklaşırken İsrail ordusuna ülkenin bazı bölgelerinde uzun süreli kalması için izin verdiği iddia edilmişti.

İsrail'in Mavi Hat yakınlarında kalmak istediği 5 nokta üzerinde müzakerelerin devam ettiği ve 14 Şubat Cuma günü Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura beldesinde süreçle alakalı önemli bir toplantı yapılacağı belirtilmişti.