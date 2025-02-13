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Dünya
AA 13.02.2025 19:16

ABD Hazine Bakanlığı, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulama kararı aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi
[Fotograf: AA]

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerim Han'ın yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Trump'ın 6 Şubat tarihli başkanlık kararnamesine atıf yapılan açıklamada, UCM Başsavcısı Han'ın ABD'nin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

UCM, Kasım 2024'te, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD'li yetkililer söz konusu kararı tanımadıklarını ifade etmiş, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermişti.

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