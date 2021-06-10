Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, herhangi bir gerekçe gösterilmeden toplantının ertelendiğinin kendilerine resmi olarak bildirildiğini söyledi.

Toplantı için yeni bir tarih belirleneceğini ifade eden Bergusi, Filistinli grupların temsilci heyetlerinin henüz Kahire'ye gitmediğini aktardı.

Mısır, 1 Haziran'da, bölünmenin sonlandırılması ve ulusal birlik konularında anlaşma hedefiyle Filistinli grupları Kahire'ye davet etmişti. Davet için "gelecek hafta" şeklinde muğlak bir ifadenin kullanıldığı toplantı tarihine ilişkin net bir açıklama yapılmamıştı.