Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 05:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistinli grupların Mısır'daki toplantısı ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Filistinli grupların Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılması beklenen toplantısı ertelendi.
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, herhangi bir gerekçe gösterilmeden toplantının ertelendiğinin kendilerine resmi olarak bildirildiğini söyledi.
Toplantı için yeni bir tarih belirleneceğini ifade eden Bergusi, Filistinli grupların temsilci heyetlerinin henüz Kahire'ye gitmediğini aktardı.
Mısır, 1 Haziran'da, bölünmenin sonlandırılması ve ulusal birlik konularında anlaşma hedefiyle Filistinli grupları Kahire'ye davet etmişti. Davet için "gelecek hafta" şeklinde muğlak bir ifadenin kullanıldığı toplantı tarihine ilişkin net bir açıklama yapılmamıştı.
Etiketler: Filistin Devleti Mısır
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