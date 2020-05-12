Gazze'de düzenlenen bir konferansta Filistinli gruplar adına konuşan Hamas'a bağlı Toplu Eylem Birimi Başkanı Eşref Ebu Zayid, "Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararının neden olacağı büyük zararlara karşı uyarıyoruz. Bu adım, işgalcilerin kontrol edemeyeceği tepkilere yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu planının, Batı Şeria'nın büyük bir kısmını hedeflediğine ve bu durumun Filistinlilerin acısını artıracağına işaret eden Ebu Zayid, çabaların birleştirilmesi, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve komplolarla mücadelede direnişin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Filistin'in haklarını korumak ve işgalcileri taleplere cevap vermek zorunda bırakmak için birlik olunması, ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Zayid, Araplara ve Müslümanlara Filistin davasını savunmak ve Filistin halkının haklarını desteklemek için sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

İsrail'in ilhak planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.