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Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü
Taliban militanlarının Afganistan'ın Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.
Gor Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Maruf Ramiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un merkezi Firuz Koh şehri yakınındaki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Ramiş, saldırıda 3 korucunun da yaralandığını, çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.
Etiketler: Afganistan saldırı taliban korucu gorSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:04
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