Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistinli gence köpekli saldırı
[Fotoğraf: İHA]
İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik insanlık dışı davranışları sürüyor. Son olarak İsrail güçleri, 19 yaşındaki Filistinli bir gencin üzerine köpekle saldırdı, daha sonra da genci gözaltına aldı.
İsrail'in hukuk dışı muamelesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinde yaşandı.
Olay anına ilişkin paylaşılan videoda, Malik Mualla adlı 19 yaşındaki Filistinli gencin teslim olmak için ellerini kaldırdığı görülüyor.
Silahlarını Filistinli gence doğrultan İsrail askerleri ise polis köpeğini Mualla'nın üzerine salıyor.
Köpeğin Filistinli gence saldırmasının ardından, İsrail askerleri genci, etrafını sararak gözaltına aldı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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