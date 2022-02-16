Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan Ukrayna'ya savaşmak için asker yollamayacak
[Fotoğraf: Getty]
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, hükümetin, savaşmak için Ukrayna'ya asker yollamayacağını açıkladı. Muhtemel mülteci dalgası için eylem planı yapılması talimatı verildi.
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Ukrayna'dan gelmesi muhtemel mülteci dalgasına yönelik başbakanın, içişleri ve savunma bakanlıklarına, eylem planı yapması talimatı verdiğini açıkladı.
Gulyas, hükümetin savaşmak için Ukrayna'ya Macar askeri yollamayacağını söyledi.
Ülkesinin, on binlerce mülteci kabul etme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Gulyas, hükümetin, mültecilerin çoğunun Polonya'yı, Ukrayna'da yaşayan Macar azınlığın ve aynı bölgedeki Ukraynalıların ise Macaristan'ı seçeceğini varsaydığını sözlerine ekledi.
Ukrayna'da yaklaşık 150 bin civarında Macar azınlık yaşıyor.
Etiketler: Macaristan Ukrayna
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