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Dünya
AA 24.01.2024 03:26

Filistinli genç: İsrail askerleri beni metrelerce sürükledi

18 yaşındaki Filistinli Amr el-Hac, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarındaki Halhul beldesine yaptığı baskında kendisini "şiddetli bir şekilde dövdüğünü ve sebepsiz yere onlarca metre sürüklediğini" açıkladı.

Filistinli genç: İsrail askerleri beni metrelerce sürükledi

El Halil kentindeki El-Ehli Hastanesinde tedavi gören Filistinli Hac, yaşadıklarını anlattı.

Mahallede arkadaşıyla sohbet ederken İsrail güçlerinin baskın düzenlediğini söyleyen Hac, "İsrail güçleri beni şiddetli bir şekilde dövdü, yerde onlarca metre sürükledi" diye konuştu.

Bir grup İsrail askerinin kendisine saldırmasıyla şaşkınlık yaşadığını ifade eden Filistinli genç, askerlerin silahlarının dipçikleriyle ağır bir şekilde kendisini darbettiğini ve yerde onlarca metre sürüklediğini anlattı.

Hac, İsrail askerlerinin yüzüne biber gazı sıktığını, kafasına ve yüzüne vurduğunu aktardı.

Yüzünde ve vücudunda darp sonucu pek çok morluk ve şişlik bulunan Filistinli Hac, İsrail askerlerinin kendisini darbettikten sonra beldenin girişinde bıraktığını, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldüğünü anlattı.

Filistinli genç Hac, hastanede yapılan muayenede burnunun kırıldığını, yüzünde ve vücudunda çok sayıda yara ve morluk bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. 

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin baskınlarında yaklaşık 4 bin 250 Filistinli yaralandı, 6 bin 220 kişi ise gözaltına alındı.

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