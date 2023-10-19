Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 19.10.2023 11:51

Filistinli gazeteci: Ülkemizden vazgeçmedik, vazgeçmeyiz

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı Türkiye'de yaşayan Filistinliler büyük üzüntü ve endişe içinde takip ediyor. Onlardan biri de, ailesi Gazze'de yaşayan gazeteci Zahir Elbek. TRT Haber'e konuşan Elbek, yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Zahir Elbek, Türkiye'de yaşayan Filistinli bir gazeteci. 8 yıl önce doktora eğitimi için Ankara'ya gelen Elbek, Gazze'de yaşananlar karşısında ülkesinin sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Ülkesinin maruz kaldığı katliamı büyük üzüntü ile izliyor. Ona, Gazze'deki ailesinin dik duruşu güç veriyor.

"Katil İsrail'i çok iyi tanıyorum"

"Katil İsrail'i çok iyi tanıyorum. Ne kadar vahşi katliam yapıyor. İşgalci İsrail rastgele bombalıyor rastgele. Apartmanlar bombalıyor, hastaneler bombalıyor, okullar bombalıyor. Babam en son dedi ki; biz dayanıklıyız, biz sabrediyoruz. Kurtuluş yolu bu. Başka bir yol yok. Babam diyor bunu 80 yaşında."

2012 yılında abisi şehit olan Zahir Elbek, yakın akraba ve arkadaşlarını da son saldırılarda kaybetti.

Ülkelerine kilometrelerce uzakta olan Filistinliler Gazze'nin kurtuluşuna olan inancını yitirmiyor. İkinci bir Nekbe yaşanmaması için mücadeleye devam etme sözü veriyor.

"Ölürüz ama kaçmayız"

8 yıldır ülkesine giremeyen Filistinli gazeteci, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini de yineledi:

"Ölürüz ama kaçmayız, hiçbir yere gidemeyiz. Bilsinler düşmanlar ve işgalciler. Unutmadık, unutmayacağız, vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz... "

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Mert Karacan

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Navaz Şerif'in Pakistan'a dönüşü için engel kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:09
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'ndaki baskınını sürdürüyor
15:04
Fatih'te otobüs şoförünü baltayla yaralayan kişi yakalandı
15:03
Filistinli yazar Abdullah Al Akkad ve ailesi vefat etti
14:58
Kimyasal patlamanın olduğu binadaki koku ekipleri harekete geçirdi
14:52
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Ramallah’ta protesto edildi
14:49
Merkez Bankası rezervleri 124,5 milyar dolara yükseldi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yakıt sıkıntısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yakıt sıkıntısı
FOTO FOKUS
Han Yunus'ta bir eve hava saldırısı
Han Yunus'ta bir eve hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ