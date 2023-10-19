Filistinli gazeteci: Ülkemizden vazgeçmedik, vazgeçmeyiz

Zahir Elbek, Türkiye'de yaşayan Filistinli bir gazeteci. 8 yıl önce doktora eğitimi için Ankara'ya gelen Elbek, Gazze'de yaşananlar karşısında ülkesinin sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Ülkesinin maruz kaldığı katliamı büyük üzüntü ile izliyor. Ona, Gazze'deki ailesinin dik duruşu güç veriyor.

"Katil İsrail'i çok iyi tanıyorum"

"Katil İsrail'i çok iyi tanıyorum. Ne kadar vahşi katliam yapıyor. İşgalci İsrail rastgele bombalıyor rastgele. Apartmanlar bombalıyor, hastaneler bombalıyor, okullar bombalıyor. Babam en son dedi ki; biz dayanıklıyız, biz sabrediyoruz. Kurtuluş yolu bu. Başka bir yol yok. Babam diyor bunu 80 yaşında."

2012 yılında abisi şehit olan Zahir Elbek, yakın akraba ve arkadaşlarını da son saldırılarda kaybetti.

Ülkelerine kilometrelerce uzakta olan Filistinliler Gazze'nin kurtuluşuna olan inancını yitirmiyor. İkinci bir Nekbe yaşanmaması için mücadeleye devam etme sözü veriyor.

"Ölürüz ama kaçmayız"

8 yıldır ülkesine giremeyen Filistinli gazeteci, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini de yineledi:

"Ölürüz ama kaçmayız, hiçbir yere gidemeyiz. Bilsinler düşmanlar ve işgalciler. Unutmadık, unutmayacağız, vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz... "

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Mert Karacan