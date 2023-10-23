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Dünya
TRT Haber 23.10.2023 17:32

Filistinli doktor: Bütün dünya bize insan gözüyle baksın, İsrail’i ateşkese zorlasın

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 17. gününde de devam ediyor. Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis ve Nasır Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Velit Abuhatab hastanelerdeki çaresizliği anlattı. Abuhatab, "Bütün dünya önce bize insan gözüyle baksın. İsrail’i ateşkese zorlasın" dedi.

Filistinli doktor: Bütün dünya bize insan gözüyle baksın, İsrail’i ateşkese zorlasın

İsrail ordusu, 7 Ekim`de başlayan savaşın 17`inci gününde Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, hastanelerdeki son durumu TRT Haber'de anlattı:

"Hastanelerde durum vahim adım atacak yer yok. Her saat 350’den fazla yaralı geliyor.  5 binden fazla şehidimiz var bunların hiçbiri asker değil. Şifa hastanesi ve çevresinde 50 binden fazla yaralı var.

Kuzeyde de güneyde de vuruyorlar. Çok ilginç silahlarla vuruluyor, çok ciddi yanıklarla geliyor insanlar. Bu gerçekten bir soykırım.

 

"Kuvözlerdeki bebeklerden 10'unun durumu iyi"

Kuvözlerdeki bebeklerin arasında 10’unun durumu iyi. Ama aileleri yok. Aileleri muhtemelen ölmüş. Gelip alamıyorlar. Şifa Hastanesi’ne yardım gelmiyor. Çünkü biz kuzeydeyiz."

Gazzeli bebekler için son saatler
Gazzeli bebekler için son saatler

"50 bin gebe kadın hiçbir sağlık hizmeti alamıyor"

Nasır Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Velit Abuhatab da 50 bin gebenin risk altında olduğunu aktardı:

"Sağlık sektörü bu kadar krizi görmemişti. Doktor hemşire sayımız yüzlerce insanın bir anda hastaneye getirilmesine karşılayacak durumda değil. Gazze’de şu an acı çekmeyen bir insan yok. Elektriği sadece ameliyathane ve yoğun bakımda kullanıyoruz. Çünkü yakıtımız yok. Küçük ameliyatlar anestezi olmadan yapılıyor. Bunun adı işkence…"

 

"Bir zehirli gazı soluyup ölenler var"

Abuhatab, "Bütün dünya önce bize insan gözüyle baksın. İsrail’i ateşkese zorlasın. Bir zehirli gazı soluyup ölenler var. Yananlar çok. Fosfordan yananlar çok. Gelen yaralıların yüzde 70’i kadın çocuk yaşlı. Çünkü göçmenlerin sığındığı okullar hastaneler bombalanıyor" dedi.
 

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