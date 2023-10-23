AB, Orta Doğu Barış Sürecini canlandırmak için uğraşacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yayımladığı blog yazısında, AB'nin konuyla ilgili duruşunu değerlendirdi.

"100 yıllık İsrail-Filistin trajedisinde yeni bir aşamaya giriyoruz." ifadesini kullanan Borrell, yeni dönemin çok tehlikeli olabileceğini, bu nedenle uluslararası camianın küresel barışa yönelik tehlikeyi önlemesi gerektiğini vurguladı.

Borrell, "Çok uzun süre Filistin meselesi sanki yokmuş veya sorun kendi kendine çözülecekmiş gibi yapmaya çalıştık. Bizim de parçası olduğumuz uluslararası camia, şu anda 30 yaşında olan Oslo Anlaşması'nın uygulanması için gerekenleri yapmadı. Oslo'dan beri Filistin devleti birbirine bağı olmayan bölgelerin oluşturduğu labirente sıkışırken İsrailli yerleşimcilerin sayısı işgal altındaki bölgelerde üçe katlandı." ifadesini kullandı.

"En zorlu kararların ancak uçurumun kenarına gelindiğinde alındığını" kaydeden Borrell, şöyle devam etti:

"Şu anda o noktadayız. İki devletli çözüm ne kadar uzak ve zor görünse de bu bildiğimiz tek uygun çözümdür ve tek bir çözüm varsa tüm siyasi enerjimizi bunu elde etmeye harcamalıyız. AB'nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ile geçen yıl Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Arap Birliği nezdinde Orta Doğu Barış Süreci ve iki devletli çözümü yeniden canlandırmak üzere çalıştık. Son olayların ardından bu yaklaşım derinlemesine şekilde yeniden ayarlanmalı. Bölgedeki ve ötesindeki ortaklarımızla çabalarımızı yoğunlaştıracağız."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 19’u Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.