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Dünya
TRT Haber 23.10.2023 17:07

İsrail'de ordu ile hükümet arasında kriz iddiası

İsrail'de hükümet ile ordu arasında kriz yaşandığına ilişkin haberler ülke basınında öne çıkıyor. Haberlere göre Başbakan Netanyahu, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen operasyonun sorumluluğunu orduya yıkmaya çalışıyor. Kara saldırısı konusu da tartışmalara yol açarken, gerilim nedeni ile karar almakta zorlanıldığı ifade ediliyor.

İsrail'de ordu ile hükümet arasında kriz iddiası

İsrail ordusu ile kabine arasında soğuk rüzgarlar estiği belirtiliyor.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, Başbakan Netanyahu ile ordu arasında güven krizi olduğunu yazdı.

Netanyahu'nun, 7 Ekim'de Kassam Tugayları'nın düzenlediği operasyonun sorumluluğunu kabul etmediğini savundu.

Aksine faturayı orduya kestiğini, komutanlara bu nedenle kızgın olduğunu öne sürdü.

Netanyahu ile Gallant arasında kriz

Habere göre, karadan saldırının zamanlaması konusunda da Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ordu arasında tartışma yaşanıyor.

Gallant ve ordu yetkililerinin tavsiyesine rağmen, Netanyahu'nun Lübnan sınırında kara saldırısı düzenlemekten kaçındığı ifade edildi.

Gazete, toplumda birlik olduğunu, ancak hükümet ve ordunun yönetiminde durumun farklı olduğu yorumunu yaptı.

Bu nedenle karar almakta zorlandıklarını yazdı.

İsrail'in etkin gazetelerinden Haaretz de bir analizinde, Netanyahu'nun ordu aleyhine kanıt topladığını iddia etmişti.

Haaretz, Başbakan Netanyahu'nun Hamas operasyonu karşısındaki başarısızlığı orduya yüklemeye hazırlandığını savunmuştu.

İngiliz The Guardian gazetesi ise eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'un değerlendirmelerine yer verdi.

Halutz, Netanyahu'nun 7 Ekim sonrası sorumluluk alması gerektiğini söyledi, "İnsanları düşünmek yerine kendi geleceğinin peşine düştü" dedi.

Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini vurguladı.  

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