Gazze'de mezarlıklarda yer kalmadı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız sürdürdüğü yoğun bombardıman nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Artan ölü sayısı nedeniyle bazı mezarlıklarda boş yer kalmadı.

Deyr el-Belah kentine düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları ise, kent mezarlığında hazırlanan toplu mezara defnedildi.

İsrail'in 17 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı da 15 bin 273'e yükseldi.