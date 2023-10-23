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Dünya
AA 23.10.2023 16:19

Gazze'de mezarlıklarda yer kalmadı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 5 bini geçti. Mezarlıklarda boş yer kalmaması nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, kent mezarlığında toplu mezarda defnedildi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız sürdürdüğü yoğun bombardıman nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Artan ölü sayısı nedeniyle bazı mezarlıklarda boş yer kalmadı.

Deyr el-Belah kentine düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları ise, kent mezarlığında hazırlanan toplu mezara defnedildi.

İsrail'in 17 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı da 15 bin 273'e yükseldi.

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