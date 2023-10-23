Gazze'de 57 sağlık personeli öldürüldü, 12 hastane hizmet dışı

İsrail; genç, yaşlı, çocuk ayırt etmiyor. Sivil yerleşim yerlerini ardı ardına hedef alıyor.

Son olarak Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesi vuruldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 57 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Yüzlerce yerin vurulduğu son 24 saatteki saldırılarda 182'si çocuk 436 Filistinli öldürüldü.

7 Ekimden bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısı 5 bin 87'ye, yaralıların sayısı 15 bin 273'e yükseldi.