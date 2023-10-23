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Dünya
AA 23.10.2023 17:04

Danimarka'dan Gazze için ek insani yardım sözü

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden kuşatma ve hava saldırılarında kötüleşen insani durum nedeniyle daha fazla yardım göndereceklerini söyledi.

Danimarka'dan Gazze için ek insani yardım sözü

Frederiksen, sosyal medyadan yayımladığı paylaşımda, "Danimarka olarak (Filistin'deki) insani yardımlarda kullanılmak üzere daha fazla para gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocukların kendisini çok etkilediğini belirten Frederiksen, İsrail’in, "uluslararası hukuka göre sivilleri koruması gerektiğini" söyledi.

Danimarka, daha önce de Filistin'deki sivillere yönelik insani yardımlar için 50 milyon Danimarka kronu (yaklaşık 7,1 milyon dolar) taahhütte bulunmuştu.

Başkent Kopenhag'daki Meclis binasının önünde dün bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 19’u Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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