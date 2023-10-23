Açık 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2023 17:20

İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde 19 binden fazla kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü, İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde 19 bin 646 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde 19 binden fazla kişi yerinden oldu

Uluslararası Göç Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörlüğü, X sosyal medya platformundan, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyindeki iç göçe ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında yaşanan olaylar nedeniyle 19 bin 646 Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Çıkan çatışmalarda, şu ana kadar 26 Hizbullah üyesi, 6 Filistin İslami Cihad Hareketi, 3 Hamas ve 2 Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensubu ölürken, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Lübnan
Sıradaki Haber
Alman medyasında, Filistinlilerin ölüm haberlerine kısıtlama iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evre sona erdi
17:32
İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir “hücreyi” vurduğunu duyurdu
17:31
AB, Orta Doğu Barış Sürecini canlandırmak için uğraşacak
17:30
Esenyurt’ta bir apartmanda yangın: 4 kişi tedavi altında
17:18
Dışişleri Bakanı Fidan Tahran’da
17:16
Erzurum'da 1 haftada 2 milyon 801 bin lira trafik cezası kesildi
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan çocuk babasına veda etti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan çocuk babasına veda etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ