İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir “hücreyi” vurduğunu duyurdu

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail’in Har Dov bölgesi yakınlarında, sınırın Lübnan tarafında "bir hücrenin roket saldırısı düzenlemeye hazırlandığı" tespit edildi.

Söz konusu hücrenin SİHA ile vurulduğu bilgisi verildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda, 27 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi ölmüş, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.