Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evre sona erdi

Santral işletmecisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilk evresi 24 Ağustos-11 Eylül'de sona eren işlenmiş atık su boşaltımında, 5-23 Ekim'i kapsayan ikinci evre de tamamlandı.

Plan doğrultusunda, ikinci evrede 7 bin 800 tonluk suyun tahliye edildiğini kaydeden TEPCO, deniz suyu numunesi sonuçlarının güvenlik standartlarıyla tam olarak uyumlu olduğunu bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktör Yardımcısı ve Nükleer Emniyet ve Güvenlik Dairesi Başkanı Lydie Evrard, Tokyo'da yaptığı açıklamada, "İlk iki serinin iyi gittiğini söyleyebilirim, hiçbir sorun gözlemlenmedi." dedi.

Üçüncü ve dördüncü evrelerdeki boşaltımlarla, santralden Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton atık suyun Pasifik Okyanusu'na boşaltılması planlanıyor.

UAEA, santraldeki incelemelerin ardından temmuz başında yayımladığı nihai raporunda, atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Boşaltım planı, bölgede yaşayan balıkçılar ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra Çin başta olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine yol açıyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.